В Башкирии накажут родителей школьницы, оплевавшей памятник ветеранам Афганской войны

В Башкирии родителей школьницы, которая проявила неуважение к памятнику ветеранам Афганской войны, привлекут к административной ответственности. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Ранее в местных пабликах распространилось видео, на котором школьница из города Учалы плюет на мемориал, а также показывает неприличные жесты. Через некоторое время девушка записала видео с извинениями.

«Вместе с родителями она была приглашена в отдел полиции для объяснения своего поступка. В отношении родителей будет составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — прокомментировали инцидент в региональном МВД.

Ранее в Томске неадекватный мужчина босиком прыгал через Вечный огонь и попал на видео.