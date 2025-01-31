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В Башкирии накажут родителей школьницы, оплевавшей памятник ветеранам Афганской войны

Родителей школьницы, оплевавшей памятник ветеранам Афганской войны, накажут
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Global Look Press

В Башкирии родителей школьницы, которая проявила неуважение к памятнику ветеранам Афганской войны, привлекут к административной ответственности. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Ранее в местных пабликах распространилось видео, на котором школьница из города Учалы плюет на мемориал, а также показывает неприличные жесты. Через некоторое время девушка записала видео с извинениями.

«Вместе с родителями она была приглашена в отдел полиции для объяснения своего поступка. В отношении родителей будет составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — прокомментировали инцидент в региональном МВД.

Ранее в Томске неадекватный мужчина босиком прыгал через Вечный огонь и попал на видео.

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