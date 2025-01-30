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Сибиряк босиком прыгал через Вечный огонь и грелся у него

В Томске неадекватный мужчина босиком прыгал через Вечный огонь и попал на видео

В Томске мужчина пришел к Вечному огню босиком и вел себя неадекватно. Это сняли на камеры очевидцы. Позже видео опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Инцидент произошел у мемориала в Лагерном саду города. На кадрах мужчина, одетый в кальсоны и футболку, кружится вокруг Вечного огня и машет у него руками, пытаясь согреться. При этом на мужчине нет ни обуви, ни головного убора.

На этом томич не остановился. Позже он начал прыгать через огонь. Граждане, ставшие свидетелями неуважительного отношения мужчины к памятнику, вызвали полицию.

До этого в Екатеринбурге осудили женщину, которая станцевала и прикурила от Вечного огня. Ей назначили 360 часов обязательных работ.

Ранее в подмосковном Клину задержали вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне.

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