В Китае пройдет полумарафон с участием роботов и людей

OC: в Пекине организую полумарафон, в котором люди будут соревноваться с роботами

Пекин готовится к уникальному полумарафону с участием людей и двуногих роботов, пишет Oddity Central.

Столица Китая вскоре станет ареной необычного полумарафона, в котором тысячи бегунов будут соревноваться с десятками двуногих роботов, созданных ведущими мировыми робототехническими компаниями. Мероприятие пройдет в апреле 2025 года в Пекинской зоне экономического и технологического развития (E-Town).

Ожидается, что в полумарафоне примут участие 12 тысяч человек. Участники должны соответствовать определенным требованиям: их рост должен быть от 0,5 до 2 метров. Призовой фонд будет распределен между победителями, независимо от того, будут ли это люди или роботы.

Вопрос о том, смогут ли роботы обойти людей, остается открытым. Эксперты утверждают, что опытные бегуны все еще имеют преимущество, так как скорость роботов колеблется от 8 до 12 км/ч, в то время как для успешного завершения полумарафона за полтора часа необходимо поддерживать среднюю скорость 14 км/ч. Кроме того, важным фактором станет мощность автономной батареи робота.

Ранее в Китае призерам полумарафона вместо медалей предложили корову и куриц.