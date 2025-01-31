На Украине задержали бухгалтера воинской части за присвоение выплат для солдат

Бухгалтера одной из воинских частей в Одесской области заподозрили в присвоении выплат, предназначавшихся для пропавших без вести украинских солдат. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что мужчина занимался оформлением документов по выплатам бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом вместо реальных реквизитов, по которым должны были переводиться денежные средства, он указывал номер карты своей знакомой.

Начальник бухгалтера, в свою очередь, не проверял внесенные в документы данные должным образом. Благодаря этому подозреваемый смог присвоить 2,3 млн гривен (около 5,4 млн рублей), говорится в публикации.

«Обвинительный акт, составленный в отношении фигуранта, был направлен в суд. Пока мужчина находится под стражей. Для возмещения нанесенного [государству] ущерба подан гражданский иск», — уточняется в тексте.

27 января пресс-служба ГБР Украины сообщила о задержании заместителя командира одной из воинских частей в Днепропетровской области. Мужчину заподозрили в присвоении приборов ночного видения, общая стоимость которых составляет порядка четырех млн гривен (примерно $95 тыс.).

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