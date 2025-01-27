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Замкомандира части ВСУ украл приборы ночного видения на $95 тысяч

ГБР: на Украине арестовали военного, который украл приборы на $95 тысяч
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ГБР Украины

Замкомандира части Вооруженных Сил Украины (ВСУ) арестовали за кражу приборов ночного видения на $95 тысяч. Об этом пишет Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в официальном Telegram-канале.

«На Днепропетровщине ГБР задержало заместителя командира воинской части, который присвоил приборы ночного видения на почти 4 млн гривен (около $95 тыс.)», — говорится в посте.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый отвечал за логистику в части, поэтому имел доступ к складу, где были техника и документы. Военный списал 24 прибора ночного видения, как утраченные во время боев. Приборы он спрятал на складе в части.

Обвиняемого арестовали, уточнили в ГБР.

В декабре 2024 года в ГБР сообщали, что правоохранительные органы вновь задержали ранее выпущенного под залог из следственного изолятора (СИЗО) экс-военкома Одесской области Евгения Борисова.

Бывший начальник Одесского территориального центра комплектования (ТЦК ) был задержан после того, как за него внесли залог в 39,364 млн гривен ($940,3 тыс.). По информации, полученной ГБР, он после выхода из СИЗО планировал скрыться от следствия, в частности покинуть территорию Украины.

Ранее суд на Украине арестовал высокопоставленных военных ВСУ.

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