В Пермском крае завели уголовное дело после массового отравления шаурмой

В Кунгуре после массового отравления шаурмой в одном из городских кафе возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает СУ СК России по Пермскому краю в официальном Telegram-канале.

Следователи регионального СК и сотрудники Роспотребнадзора проводят осмотр места происшествия, изымают документы, а также допрашивают персонал кафе и потерпевших. Кроме того, назначили и проводят ряд необходимых экспертиз. Работа кафе на время расследования приостановлена.

Точное количество пострадавших пока неизвестно, подчеркнули в Следственном комитете.

31 января стало известно, что в Пермском крае сразу несколько человек отравились шаурмой, купленной в одном кафе в городе Кунгуре.

Накануне сразу 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в местные больницы с острым отравлением. Оказалось, что все они покупали шаурму в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны.

Десять человек пришлось госпитализировать, включая двух детей — 13 и 15 лет. Остальным оказали помощь сразу и отпустили домой.

Владелец кафе — 32-летний местный предприниматель Шухрат Имовов, у которого помимо производства шаурмы, есть своя гостиница и барбершоп.

Ранее на базе отдыха «Сказка» в Омской области десятки людей заразились кишечной инфекцией.