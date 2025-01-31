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В США предупреждали о риске авиакатастрофы над Вашингтоном

Экс-пилот Эймер: это была давно ожидаемая катастрофа
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Alex Brandon/AP

Воздушное пространство вокруг Вашингтона перегружено, эксперты предупреждали, что может произойти авиакатастрофа. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов в области авиации в США.

«Это была катастрофа, которая должна была произойти. Те из нас, кто работает уже давно, кричали в пустоту, что что-то подобное произойдет, потому что наши системы работают на пределе возможностей», — сказал Росс Эймер, отставной капитан United Airlines и генеральный директор Aero Consulting Experts.

Эксперты отмечают, что даже при хороших погодных условиях воздушное пространство вокруг национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне может стать испытанием для самых опытных пилотов.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что пилоты вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне, виновны в авиакатастрофе.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60, совершавшим тренировочный полет, во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана 30 января.

Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось. Среди пассажиров самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее выяснилось, что на смене диспетчеров в аэропорту Вашингтона не хватало людей.

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