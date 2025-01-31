Россиянам назвали эффективные способы предотвратить детский алкоголизм

Детям важно объяснять, чем опасен алкоголь, на конкретных примерах и видеоматериалах. В школах нужно приглашать специалистов, которые смогут рассказать им реальные истории о последствиях употребления спиртных напитков. Все это может помочь предотвратить развитие детского алкоголизма, рассказал член Национальной наркологической лиги Василий Шуров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Нужно проводить уроки о здоровом образе жизни, не забывая обсудить последствия употребления спиртного, причем важно найти подход ко всем. Например, объяснить молодым людям, которые любят спорт, что это несовместимо с пьянством. Рассказать также, как это влияет на внешность, здоровье, перспективу деторождения. Причем объяснять все это важно с научным обоснованием, подчеркнул Шуров.

«Это должны быть доктора, психологи, огромное количество видеоматериала, в том числе и мультфильмов на эти темы, — пояснил он. — Просто очень активно эту повестку продвигать. Конкурсы, стенгазеты — что угодно может быть».

Он назвал мифом всеобщее мнение, что «все плохое – про других», и убеждение человека в том, что его эта проблема не коснется. Даже однократное употребление алкоголя может стоить человеку не только здоровья, но и жизни, подчеркнул нарколог. Он рассказал, что за этот Новый год количество смертей, связанных с потреблением спиртного, выросло на 6 тысяч случаев. Причем многие из жертв – не алкоголики, а те, кто дал себе свободу «оторваться» в праздники.

До этого в Мурманске шестилетний мальчик перепутал газировку с водкой и в итоге попал в реанимацию с острым отравлением алкоголем. А в Саратове пятиклассника госпитализировали после того, как он выпил две рюмки водки.

Ранее психолог объяснила, как детская психотравма может привести к алкоголизму в будущем.