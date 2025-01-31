Врач назвал болезнь, на которую могут указывать вялость, потеря аппетита и грусть

Врач Иванов: вялость, грусть и потеря аппетита могут быть симптомами хордомы

Хордома – это злокачественная опухоль, которая образуется рядом с позвоночником. Симптомами ее развития могут быть вялость, потеря аппетита, депрессия, быстрая утомляемость и повышенная температура, рассказал газете «Известия» кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Образуется Хордома в области крестца либо в области крестца, либо в основании черепа. Это достаточно редкий вид опухолей, который встречается только в 3–4% случаев рака скелета. По словам Иванова, чаще заболевание встречается у мужчин в возрасте 40–60 лет.

«Самая распространенная форма хордомы называется классической: опухоль прорастает в окружающие ткани и может давать метастазы. Среди всех случаев хордомы классическая форма занимает более 70%. Такая опухоль растет медленнее, к метастазированию она менее склонна», — рассказал врач, добавив, что такую форму болезни чаще находят у женщин.

Другая, более редкая и опасная форма – дифференцированная, чаще дает метастазы и быстро растет.

Среди симптомов, помимо названных, наблюдается боль в месте появления опухоли, и если она находится в основании черепа, то появляются трудности с глотанием и потерей голоса, перебои в ритме сердца, нарушения ритма дыхания, проблемы со зрением.

Хордома плохо лечится стандартными метами терапии окнозаболеваний – лучевой и химиотерапией. Наиболее успешный эффект дает операция, в отдельных случаях – удаление пораженной кости, заключил Иванов.

До этого главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что в России стали выявлять больше онкозаболеваний: более чем в 60% случаев у заболевших обнаруживают злокачественные новообразования на первой-второй стадиях. Это позитивная статистика, так как чем раньше врачи обнаружат рак, тем больше шансов его вылечить.

Ранее врач назвал популярные мифы о раке, в которые все еще верят россияне.