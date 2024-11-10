В России стали выявлять больше онкозаболеваний на ранней стадии

В России стали выявлять больше онкозаболеваний: по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 8%. Об этом сообщил ТАСС гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, во время пандемии показатель ранней выявляемости онкозаболеваний снизился, так как была временно прекращена массовая диспансеризация, а профилактических обследований стали делать меньше. Однако сейчас статистика вернулась к норме. Каприн рассказал, что более чем в 60% случаев у заболевших обнаруживают злокачественные новообразования на первой-второй стадиях рака.

«Хорошая динамика у нас и по такому целевому показателю, как удельный вес больных, состоящих на учете пять и более лет», — сказал онколог.

Он объяснил это более эффективными результатами лечения и реабилитации, которые были внедрены благодаря федеральному проекту.

Каприн также подчеркнул, что чем раньше врачи обнаружат рак, тем больше шансов его вылечить. Пока пациенты верят в «волшебную» таблетку, которую продают недобросовестные люди, они упускают драгоценное время, которое можно было бы посвятить реальной борьбе с болезнью.

Ранее в России завершились доклинические исследования вакцины от рака.