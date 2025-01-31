«Избинг и гастротуры»: стало известно, какие виды отдыха популярны у россиян

В России вырос спрос на «избинг» и «деревинг» — отдых в небольших населенных пунктах, который позволяет россиянам почувствовать себя «как в деревне у бабушки». Это показало исследование аналитиков кошелька ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», с результатами которого ознакомилась газета «Известия».

Такой формат отдыха полюбился 21% опрошенных. Столько же респондентов начали практиковать ретриты и медитации, 10% — гастротуры и иммерсивные ужины. Еще 7% участников опроса ездили в другие города и страны для участия в забегах и марафонах. Помимо этого, россияне стали чаще интересоваться астро- и йога-турами.

«Мы наблюдаем переосмысление формата отдыха и смещение интереса в сторону активностей на природе. Жители больших городов устали от суеты и цифрового шума, им хочется свежего воздуха, тишины и натуральных продуктов», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Исследование сервиса Туту и Sidorin Lab, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти 40% опрошенных россиян не готовы ходить по музеям и отправляться в походы — они предпочитают пассивный отдых. Интересно, что среди любителей пассивного отдыха заметно больше — 75% — тех, кто состоит в браке.

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