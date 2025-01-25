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Россиянам посоветовали Золотое кольцо для бюджетного отдыха весной

OneTwoTrip: отели Золотого кольца и ОАЭ подешевели этой весной
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Shutterstock

Наиболее выгодное путешествие весной получится устроить по Золотому кольцу: цены на гостиницы в Переславле-Залесском снизились на 34%, до 6 000 рублей в сутки, а в Костроме — на 28%, до 4 000 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе OneTwoTrip.

Также в топ-3 подешевевших направлений вошел Петрозаводск: найти весной отель в столице Карелии можно примерно за 4 000 рублей, что на 23% меньше, чем зимой.

Кроме того, в список городов, где номера обойдутся выгоднее, вошли Архыз (цены снизились на 20%, средняя стоимость ночи — 9 000 рублей), Зеленоградск (-18%; 6 000 рублей), Архангельск (-17%; 3 500 рублей), Домбай (-16%; 8 000 рублей), Казань (-15%; 5 000 рублей), Мурманск (-14%; 4 500 рублей) и Эсто-Садок (-12%; 10 000 рублей).

Среди зарубежных стран, где отдых весной обойдется дешевле, чем зимой, лидируют ОАЭ: в Абу-Даби цены на отели снизились на 55%, до 15 000 рублей в сутки, а в Дубае — на 43%, до 9 000 рублей. Стоит отметить, что период с марта по апрель считается одним из самых комфортных месяцев для путешествия в эту страну.

Существенно меньше можно потратить и на жилье в Тбилиси (-51%, 6 000 рублей за ночь). В топ-10 также вошли Сеул (-42%, 11 000 рублей в сутки), Будапешт (-41%; 9 000 рублей), Пхукет (-39%; 7 000 рублей), Мадрид (-36%; 18 000 рублей), Паттайя (-34%; 5 500 рублей), Хургада (-31%; 6 000 рублей) и Белград (-30%; 7 000 рублей).

Ранее выяснилось, что россияне увеличивают расходы на отпуск в 2025 году.

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