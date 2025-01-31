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Большинство приехавших в Россию мигрантов заявили о желании работать в полиции

НСН: 46% опрошенных мигрантов признались, что хотят работать в полиции
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Алексей Майшев/РИА Новости

Большинство мигрантов в России хотели бы работать в полиции – об этом сообщили 46% участников соответствующего опроса. Против высказались 40% приезжих иностранных граждан, сообщает НСН, со ссылкой на исследование.

Желающие трудиться в органах мигранты назвали среди плюсов такого трудоустройства престиж профессии полицейского. Помимо 40% опрошенных, заявивших, что не хотели бы получить такую работу, еще 13% признались, что затрудняются с ответом.

Всего в исследовании платформы «Мигрант Сервис», проведенном для издания, приняли участие более 3,4 тыс. человек.

Напомним, эксперты сообщали, что в 2024 году Россию покинули около 1 млн мигрантов в поисках более привлекательных условий труда за рубежом, на этот год прогнозируется аналогичная ситуация. При этом могут продолжиться выдворения: в 2024 году из России были депортированы свыше 80 тысяч мигрантов. Подчеркивается, что одним из ключевых факторов, способных удержать мигрантов, является увеличение заработной платы.

В Госдуме ранее призвали не играть в толерантность к мигрантам по примеру Европы.

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