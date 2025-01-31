В Приморском крае арестовали мужчину, поддерживавшего агрессию Израиля

Житель Владивостока получил пять суток ареста за поддержку агрессии Израиля

Россиянина арестовали на пять суток за разжигание национальной и религиозной вражды в ходе обсуждения операции Израиля в секторе Газа в социальных сетях. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия Приморского края в Telegram-канале.

Из заявления следует, что под стражей оказался житель города Владивостока. В январе 2025 года мужчина опубликовал в интернете пост, выразив поддержку агрессивным действиям еврейского государства в отношении мирных жителей сектора Газа.

Уже на следующий день домой к гражданину пришли сотрудники правоохранительных органов. Тогда же россиянин был задержан.

«Суд Ленинского района города Владивостока признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. <…> Назначено наказание в виде <…> ареста на пять суток в ИВС (изоляторе временного содержания. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что в отношении гражданина было возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Речь идет о возбуждении ненависти или вражды, равносильном унижению человеческого достоинства.

Как рассказали в комиссии, житель Приморского края полностью признал свою вину и принес извинения.

Ранее в правительстве РФ одобрили инициативу об ужесточении уголовной ответственности за разжигание ненависти.