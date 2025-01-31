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В Госдуме готовят закон об уголовном наказании за создание этнических группировок

В ВС России направили проект об уголовном наказании за создание этнических ОПГ
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме готовят проект закона об уголовном наказании за создание и участие в этнических группировках. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Лидер «Справедливой России», разрабатывающий законопроект, Сергей Миронов направил обращение к председателю Верховного суда Ирине Подносовой, в котором говорится, что из-за увеличения числа мигрантов в России «значительно возросло количество преступных групп, основанных на межэтнических отношениях».

Депутат заявил агентству, что этнический принцип делает организованные преступные группы (ОПГ) особенно устойчивыми, связанными круговой порукой, зачастую клановыми с родственными связями, а бороться с ними особенно сложно.

По его словам, этнические ОПГ могут использоваться иностранными спецслужбами, экстремистскими и террористическими организациями.

«Концепцию таких поправок в УК РФ мы предлагаем на рассмотрение Верховного суда», — добавил Миронов.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области участников организованной преступной группировки, похищавших участников военной операции на Украине и вымогавших у них деньги.

Ранее на Урале спецназовцы задержали участников ОПГ «Синекаменские» и их главаря.

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