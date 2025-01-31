Облачная погода и температура до +6°C ожидается в Москве

В Москве в пятницу ожидается облачная погода и температура до +6°C

Облачная погода и температура воздуха до +6°C ожидается в Москве в пятницу, 31 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет +4...+6°C. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В ночь на 1 февраля похолодает до +1°C. Днем прогнозируются дождь и мокрый снег.

В Московской области в пятницу днем температура будет находиться в пределах от +1 до +6°C. Ночью ожидается похолодание до -1°C.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что февраль успеет напомнить жителям Центральной России о настоящей зиме. В начале месяца ожидается небольшое похолодание, вслед за которым придут снегопады.

Уже с 2-3 февраля в Москве ночью будет -4...-9°C, днем -2...-5°C, подчеркнул синоптик.

Он также пояснил, что январь выдался необычно теплым из-за воздушных потоков из Атлантики, Средиземноморья и Северной Африки.

Ранее садоводам посоветовали принять меры на случай внезапных заморозков.