В Общественной палате РФ рассказали о помощи жителям Курской области

С момента начала вооруженного вторжения ВСУ в Курскую область Общественные палаты российских регионов направили жителям приграничных регионов 900 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщили в ОП РФ.

Отмечается, что помощь осуществляется в рамках проекта «Своих не бросаем», который возглавляет общественник Павел Покровский.

При этом некоторые общественные деятели создают собственные миссии. Так, член Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ Муслим Муслимов помогает медицинским учреждениям Курской области. Команда благотворительного фонда «Благомед» закупает лекарства, хирургические инструменты и мебель по запросу медико-санитарных служб.

С августа 2024 года на территории Курской области работает горячая линия и пункт по оказанию правовой помощи. Авторами идеи стали общественные деятели и члены Комитета семей воинов Отечества.

Помимо этого, Международный общественный трибунал, председателем которого является член ОП РФ Максим Григорьев, собирает доказательства военных преступлений, совершенных ВСУ.

Также члены общественники контролируют работу пунктов временного размещения. Один из них был открыт непосредственно членом ОП РФ от Курской области Александром Терновцовым.

Кроме того, общественники наблюдали за проведением голосования в пунктах временного размещения. Члены ОП РФ высоко оценили предпринятые меры безопасности.

В ОП РФ напомнили о том, что при поддержке общественников пункты временного размещения постоянно посещают деятели культуры и искусства. Они проводят музыкальные программы и стараются отвлечь и подбодрить жителей Курской области.

В Общественной палате РФ добавили, что жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, приняли свыше 30 субъектов страны.