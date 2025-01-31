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Школьники остались дома из-за сильных морозов в Сургуте

В Сургуте из-за сильных морозов объявлена актировка для первой смены школьников
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В Сургуте из-за сильных морозов объявлен актированный день (актировка) для первой смены школьников. Об этом сообщается в заявлении на сайте администрации города.

«Сегодня, 31 января, в Сургуте в связи с низкой температурой воздуха, занятия первой смены отменяются для 1–4 классов», — указано в сообщении.

По данным Гидрометцентра России, в пятницу, 31 января, в Сургуте температура на утро составила -25°C, по ощущениям -32°C, ветер 2 м/с.

Актированные дни объявляются в случае крайне низких температур, сильного ветра или иных экстремальных погодных условий, которые препятствуют нормальной жизнедеятельности и работы образовательных учреждений. Актировки разделяются в зависимости от сочетания факторов и могут быть объявлены вплоть до 11-го класса при особо сложных погодных условиях.

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