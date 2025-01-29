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Недовольный обслуживанием в сервисном центре россиянин вернулся туда с ножом

В Самаре недовольный обслуживаем в сервисе мужчина вернулся туда с ножом
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Shutterstock

В Самаре 44-летнего местного жителя задержали за нападение на работника торговой точки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел в одном из торговых центров Кировского района. По словам задержанного, причиной конфликта стало плохое обслуживание в сервисном центре. Он обратился в туда, чтобы наклеить на телефон пленку, в результате между ним и 23-летним работником сервиса началась словесная перепалка. Подозреваемый покинул магазин, приобрел в соседнем отделе нож и вернулся с ним обратно, чтобы проучить оппонента. Самарец напал на молодого человека с ножом, а затем, убегая, ранил 20-летнего продавца другой торговой точки — юноша пытался самостоятельно поймать нарушителя.

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленника и передали его полиции.

Ранее в Самаре мужчина напал с ножом на двоих братьев во время застолья.

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