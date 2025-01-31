В аэропорту Вашингтона за сутки до катастрофы могла произойти идентичная авария

WP: за сутки до аварии в аэропорту Вашингтона вертолет помешал посадке самолета

За сутки до столкновения вертолета и самолета в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне могла произойти идентичная авария — вертолет помешал посадке самолета. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в аэропорту.

Уточняется, что инцидент произошел с рейсом авиакомпании Republic Airways из города Хартфорд (штат Коннектикут) — когда самолет заходил на посадку, на его пути возник вертолет, из-за чего пилоты были вынуждены экстренно уйти на второй круг. Затем пассажирский самолет все же смог совершить посадку.

До этого в социальной сети X американец Кайл Салевски опубликовал видео опасного сближения вертолетов и самолета в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне — вертолеты пролетели очень близко от борта, в котором летел Салевски.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60, совершавшим тренировочный полет, во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана 30 января.

Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось. Среди пассажиров самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее Трамп сообщил, что не обсуждал авиакатастрофу с Путиным.