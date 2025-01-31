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Россиянин стал чемпионом мира по пощечинам

Россиянин победил американца в финале лиги пощечин Даны Уайта
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Василий «Пельмень» Камоцкий© Power Slap

Россиянин Василий Камоцкий победил американца в финале лиги пощечин Power Slap, которую создал генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, став мировым чемпионом в этом новом виде единоборств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью с чемпионом.

«Теперь это не фигня. Горд, рад. Я прошел игру. Теперь все знают, что я самый сильный в мире по пощечинам. С кем хочу биться дальше? Да мне все равно, пусть в очередь выстраиваются», — заявил Камоцкий.

Российский атлет, имеющий прозвище Пельмень, в прошлый раз приблизился к чемпионскому титулу в октябре 2024 года — тогда финальный поединок против Коа Вирнеса окончился вничью.

До этого Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) исключил из своего ростера российских бойцов Магомеда Гаджиясулова после поражения в схватке и Викторию Дудакову после пощечины своему тренеру.

На турнире UFC Fight Night 249 Дудакова проиграла техническим нокаутом американке Фатиме Клайн. После боя Дудакова дала пощечину своему тренеру Гасанали Гасаналиеву.

Ранее боец UFC высмеял Нурмагомедова.

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