Пермяк изнасиловал трехлетнюю девочку и бросил окровавленного ребенка у закрытого магазина

Жителя Пермского края подозревают в изнасиловании трехлетнего ребенка. Об этом сообщает 59.ru.

Инцидент произошел в деревне Елохи. По данным источника, 30-летний мужчина предложил девочке пройтись, чтобы показать выросший борщевик, после чего изнасиловал и оставил в кустах около небольшого магазина, который в тот момент уже был закрыт.

«Девочка была в крови, но в сознании. И ничего не могла сказать. Ее повезли в больницу в Пермь», – сообщается в публикации.

Медики диагностировали у пациентки серьезные травмы внутренних органов и из-за судорог ее вводили в кому. На данный момент состояние пострадавшей стабильное.

Как полагает женщина из окружения ребенка, вероятно, подозреваемый хотел сбросить девочку в один из открытых колодцев рядом, но его спугнула местная жительница.

Известно, что пострадавшая часто видела подозреваемого, поэтому она ему поверила. Дома у мужчины, по словам тети ребенка, нашли шорты девочки. Россиянин вину признал полностью. Предположительно, в момент произошедшего он был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На данный момент он под стражей. Правоохранители проводят необходимые экспертизы.

Ранее в Петербурге задержали мигранта, который приставал к ребенку в метро.