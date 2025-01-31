Испугавшиеся облучения жители Владикавказа не дали установить опору сотовой связи

Жители Владикавказа не дали рабочим установить опору сотовой связи из-за страха облучения, сообщает «Сапа 15».

Утром 30 января жители домов на улице Генерала Дзусова вышли во двор, чтобы выступить против монтажа новой установки сотовой связи. Рабочие «ЭнергоСервиса» успели выкопать яму и попытались спорить с местными, но в итоге уехали ни с чем.

«Хотели поставить вот тут 5G — [мы] не разрешили, потому что облучает всех. Все боятся за своих детей. Здесь сделали у нас зону отдыха, дети играются, все играются. Вот мы настояли на своем, и вот как-то отвоевали», — отметила одна из активисток.

По информации Telegram-канала, установка линейно-кабельного сооружения связи в этом месте была согласована с властями. Директор «ЭнергоСервиса» Александр Шаблевский заявил, что компания уже понесла ущерб в размере 300 тыс. рублей. При этом конструкция, которую местные жители не позволили разместить во дворе, по его словам, в первую очередь нужна для «оповещения населения в случае ЧС».

«Я сейчас пишу заявление в полицию. Планирую обратиться и в суд, чтобы те, кто помешал нашей работе, компенсировали нашей компании ущерб», — сообщил директор организации.

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