Российский школьник проглотил пятирублевую монету, испугавшись кошки

В Подмосковье спасли 10-летнего мальчика, проглотившего монету из-за кошки, пишет mk.ru.

Медицинская помощь потребовалась ребенку из Луховицкого городского округа, который утром 28 января проснулся и решил поиграть в телефон. При этом он зачем-то взял в рот пятирублевую монету. Домашняя кошка незаметно приблизилась к маленькому хозяину и запрыгнула ему на колени. От неожиданности школьник вскрикнул и проглотил кусочек металла.

Четвероклассник разбудил маму, которая отвезла его в ближайшую больницу. Однако местные врачи посоветовали обратиться к их московским коллегам. Узнав о проблеме, доктора провели консилиум и решили оперировать юного пациента. Инородный предмет был извлечен из его желудка под общим наркозом, сейчас мальчик чувствует себя хорошо.

Ранее россиянин споткнулся о кота и упал на нож, которым хотел отрезать хлеба.