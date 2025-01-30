Россиянин обменял 13 млн рублей в лже-обменнике на поддельные евро и доллары

В Москве сообщники организовали лже-обменник и выручили за раз 13 млн рублей

В Москве мужчина остался без 13 млн рублей, желая поменять их на иностранную валюту по выгодному курсу. Один из злоумышленников, участвовавших в мошеннической схеме, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что группа злоумышленников арендовала офис на улице Зацепский Вал и переоборудовала его под обменный пункт. Мошенники наняли мигранта, который должен был играть роль кассира, после этого разместили в интернете объявление о продаже валюты по выгодному курсу. На предложение откликнулся житель Нижнего Новгорода. Он заранее обозначил, что хочет поменять на евро несколько миллионов рублей.

В день сделки мужчина прибыл в «обменный пункт». Там ему показали якобы валюту, готовую к передаче, но это были муляжи.

«Потерпевший передал свои деньги кассиру, после чего тот под предлогом необходимости их пересчета ушел в соседнее помещение. На самом деле аферист с похищенным немедленно покинул здание через запасной выход», — рассказала Волк.

Ущерб, причиненный новгородцу, составил 13,9 млн рублей. Украденные деньги мужчина, игравший роль кассира, передал заказчику, оставив часть себе. Приезжего удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

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