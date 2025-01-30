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Россиянка, пойманная пьяной за рулем, попыталась выдать себя за пассажирку

В Сызрани автомобилистка притворилась пассажиркой при проверке документов
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В Сызрани женщина, севшая за руль без прав, пыталась выдать себя за пассажирку. Об этом сообщили в полиции Самарской области.

В октябре прошлого года экипаж ДПС остановил в микрорайоне Образцовская площадка автомобиль Lada Priorа, за рулем которого находилась женщина. Инспекторы собирались лишь проверить ее документы, но заметили, что автомобилистка пытается перелезть со своего сиденья на соседнее, в котором уже сидит другая девушка.

«На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, местная жительница пояснила, что документов при себе не имеет. Инспекторы сразу обратили внимание на резкий запах алкоголя и нарушения речи. <...> Водителя отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что она ответила отказом. Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку», — отметили в ведомстве.

Нарушительницей оказалась 34-летняя жительница Сызрани, которая в 2023 году уже привлекалась к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда ее оштрафовали на 250 тыс. рублей и лишили права управления транспортными средствами на три года

В этот раз женщина попросила у сожителя ключи от его машины, чтобы пообщаться с подругой в спокойной обстановке. Приятельницы разговорились, выпили и решили покататься по ночному городу. В ближайшее время злостная нарушительница вновь предстанет перед судом.

Ранее пьяный водитель улетел в кювет и притворялся спящим, чтобы избежать наказания.

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