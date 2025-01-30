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Армения поддержала продление мандата миссии ЕС

В Армении приветствовали решение продлить мандат миссии ЕС до 2027 года
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Ереван приветствовал решение Европейского совета о продлении срока действия мандата гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул важность этой миссии для поддержания стабильности на армяно-азербайджанской границе.

«Армения приветствует продление Советом ЕС мандата миссии ЕС в Армении еще на два года. Миссия доказала свою роль одного из столпов стабильности в регионе. Мы высоко ценим поддержку каждого государства — члена ЕС и их участие на местах», — отметил он.

Состав миссии, насчитывающий свыше 200 человек из 25 стран – членов ЕС и Канады, включает как международных экспертов, так и местный персонал.

Сегодня Совет ЕС продлил на два года мандат миссии Евросоюза в Армении с бюджетом в €44 млн.

24 января профильная комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не означает членства страны в ЕС в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума».

Ранее Пашинян разъяснил Путину ситуацию с отношениями Армении и ЕС.

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