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В Башкирии теленок позвал людей на помощь к провалившейся под лед корове

Жители башкирского села почти семь часов доставали из полыньи корову

В Башкирии люди пришли на помощь корове, которая провалилась под лед, сообщает «Сапа».

Как рассказал Азамат, житель села Верхнеюлдашево, животное застряло в полынье и безуспешно пыталось выбраться. Вместе с коровой были двое телят, один из которых не отходил от матери и не переставал мычать, что в итоге привлекло людей. Местные жители пошли на голос и нашли корову в темноте, спасательная операция заняла почти семь часов. В ней приняли участие семь человек.

Сельчане вытащили пострадавшее животное на берег и принялись его отогревать, разминая конечности. Они также развели костер и принесли из домов ковер и одеяла. Люди до утра дежурили около коровы, пока она сама не смогла встать и дойти до деревни. Все это время рядом с ней находились двое ее телят.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли собаку, которая из-за испуга неделю просидела в трубе.

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