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Россиянин едва не проломил камнем голову полицейскому, заступаясь за своего друга

В Забайкалье мужчина бросил камень в голову полицейскому и лишился свободы
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Забайкалье мужчину отправили в колонию за причинение вреда здоровью полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Каларского районного суда.

В сентябре 2024 года сотрудники ОМВД остановили на одной из улиц села Чара машину, водителя которой они заподозрили в административном правонарушении. Стражи порядка убедились в своих подозрениях и проводили пьяного автомобилиста в служебную машину для составления протокола.

В этот момент друг задержанного, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поднял с земли камень и кинул его сотруднику полиции в голову. С сотрясением головного мозга и рвано-ушибленной раной теменной области полицейского госпитализировали, лечение длилось больше месяца.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Он оформил явку с повинной и раскаялся в содеянном, а на суде извинился перед потерпевшим. Подсудимому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

Ране россиянка укусила за руку полицейского, помешавшего ей съесть взятку.

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