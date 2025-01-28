В Ярославле оштрафовали жителей дома, которые пожаловались на рекламу наркотиков

Жителей дома в Ярославля оштрафовали за наркорекламу после их же жалобы на нее

В Ярославле жителей дома, пожаловавшихся на наркорекламу, оштрафовали за нее, пишет «Коммерсантъ».

Еще в июле прошлого года депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова рассказала на своей странице во «ВКонтакте», что к ней обратились жители Ленинского района Ярославля и сообщили об испорченных рекламой наркотических веществ фасадах зданий. На стенах одного из домов по улице Карла Либкнехта она лично насчитала 37 граффити и попросила «найти и наказать заказчиков и распространителей», отправив депутатские запросы в надзорные органы.

После этого на место выехала инспекция административно-технического и жилищного надзора. По результатам проверки за изрисованные фасады оштрафовали самих жителей, сумма штрафа составила 1 тыс. рублей — минимальный размер, предусмотренный региональным законом. Об этом на заседании комитета по ЖКК и энергетике Ярославской областной думы сообщил начальник инспекции Олег Кузнецов. По его словам, у дома нет управляющей компании, поэтому ответственность за его содержание лежит на собственниках жилья. Депутат рекомендовал людям обжаловать штрафы, если они не согласны с таким решением.

Ранее в Пензе власти признали дом аварийным и предложили жильцам снести его за свой счет.