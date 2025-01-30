В Москве девушка завела роман с отчимом за спиной у матери

Регнум: в Москве школьница завела роман с отчимом и скрывала его от матери

В Москве решается вопрос о возбуждении дела из-за романа между 14-летней школьницей и ее 33-летним отчимом. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Девушка долгое время проживала в Москве с матерью, но в какой-то момент у женщины появился возлюбленный-мигрант, который вскоре стал ее мужем. Сама же родительница часто уезжала в другую страну, к родственникам.

В январе семья вместе с другими родственниками отправилась на ужин в ресторан. В какой-то момент женщина застала дочь и мужа целующимися в машине.

Позже выяснилось, что подобные случаи происходили более года. При этом в телефоне дочери мать обнаружила переписку, где пара признается друг другу в любви. В результате женщина обратилась в полицию.

«Во время беседы с полицейскими девочка рассказала, что никому не рассказывала об отношениях с отчимом ради его безопасности», – сообщается в публикации.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку.

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