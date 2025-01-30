В Петербурге пьяный взрослый сын избил отца, мужчину не спасли

В Петербурге мужчину задержали за нанесение травм отцу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме на Серебряном бульваре. По версии следствия, обвиняемый нанес родственнику не менее 13 ударов руками и ногами во время конфликта. Когда пострадавшего нашли, спасти его не удалось. В момент нападения сын находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении сына возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – поделились в ведомстве.

На данный момент специалисты проводят все необходимые экспертизы, в том числе и психиатрическую.

До этого в Пакистане мужчина выстрелил в дочь из-за контента, который она снимала для соцсетей. Ролики, которые девушка выкладывала в TikTok, он считал «неподобающими». Спасти пострадавшую после инцидента не удалось.

Ранее на Камчатке пьяная мать избивала детей за плохие оценки.