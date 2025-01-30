Прокурор запросил до 12 лет колонии организаторам похищения людей в Перми

Обвиняемым по делу о похищении людей в Перми запросили до 12 лет колонии

Девятерым фигурантам дела о похищении людей и удержании их в рехабе «Титан» в Перми попросили назначить от восьми до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Двух мужчин просят приговорить к 12 годам заключения, троих — к 10 годам, двоих — к девяти, а еще двоих — к восьми. Кроме того, всем им временно запретят заниматься реабилитацией граждан.

Последнему фигуранту вынести приговор пока невозможно — он служит в зоне СВО.

По версии следствия, с 2018 по 2022 год обвиняемые незаконно удерживали в пермском реабилитационном центре алкоголиков, наркоманов и игроманов. Людей привозили в учреждение принудительно и не давали им общаться с семьей.

Отмечается, что работники центра не имели ни медицинского образования, ни лицензии, но брали за свои услуги от 35 до 100 тысяч рублей.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании преступной группировки, состоящей из нескольких фитнес-тренеров и массажиста — охранника стриптиз-клуба. Их заподозрили в похищении и вымогательстве денег у участников СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось об инциденте в Алтайском крае, где трое мужчин из мести похитили молодого человека и увезли в лес.