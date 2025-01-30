Ростовчанка получила ожог и перелом из-за волшебной палочки

Женщина из Ростовской области купила игрушку для ребенка и попала в больницу. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Мать семилетнего мальчика приобрела на маркетплейсе бузинную палочку, чтобы позже подарить сыну. Производитель обещал «сноп искр» после нажатия на кнопку.

«Такое волшебство должны были создать нагревательные элементы и пиробумага», – поделились в ведомстве.

Ростовчанка решила проверить безопасность товара, сама распаковала и использовала. В результате она получила ожог руки и перелом пальцев, пострадавшей оказали всю необходимую помощь в травмпункте.

До этого в Башкирии 12-летний ребенку понадобилась помощь медиков после попытки починить радиоприемник. В процессе мальчик разбил на пол жидкость для размораживания замков, при этом она попала на носок. Позже школьник решил оплавить зажигалкой провод, и одежда загорелась.

Огонь потушил старший брат. Пострадавший получил ожог стопы.

Ранее младенец получил ожоги после того, как бабушка вылила на него кипяток из термоса.