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В Башкирии школьник чинил радиоприемник и поджег себе ногу

В Башкирии подросток спас младшего брата, который случайно поджег себе ногу
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МЧС России по Республике Башкортостан

В Чишминском районе Башкирии попытка подростка починить технику закончилась ожогом. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в поселке Чишмы, 12-летний мальчик ремонтировал радиоприемник и случайно разлил на пол жидкость для размораживания замков, и решил оплавить зажигалкой провод. Во время плавления проводов, пропитанный жидкостью носок вспыхнул.

Старший брат, находившийся в комнате, подбежал и потушил пламя. Подросток получил ожог стопы, ему оказали первую помощь.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области школьник попал в больницу с отравлением продуктами горения, забыв про еду, которая стояла на плите. Ребенок увлекся игрой на компьютере и забыл, что оставил на включенной плите обед. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Ранее младенец получил ожоги после того, как бабушка вылила на него кипяток из термоса.

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