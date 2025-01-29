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Младенец получил ожоги после того, как бабушка вылила на него кипяток из термоса

В Узбекистане бабушка облила невестку и младенца кипятком во время ссоры
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Bolalar ombudsmani rasmiy

В Узбекистане младенец пострадал во время ссоры родственниц. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Инцидент произошел в Ташкентской области. По данным источника, между 59-летней свекровью и 25-летней матерью младенца возникла ссора, причина конфликта не сообщается.

Во время перепалки старшая родственница бросила в невестку термос с горячей водой. В этот момент на руках у невестки был ребенок, он получил ожоги рук и ног. Пострадавший попал в больницу, медики оказали ему всю необходимую помощь.

«В настоящее время по факту инцидента районным управлением внутренних дел проводится проверка», – сообщается в публикации.

До этого в Барнауле 34-летняя женщина окатила мать кипятком. Как полагают следователи, причиной стал спор между родственницами. После повышения тарифов на услуги ЖКХ пожилая женщина не экономила воду и электричество.

Ранее в Югре младенец опрокинул на себя чайник с кипятком и попал в реанимацию.

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