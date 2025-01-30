Наркоторговец попытался сдать тест на вещества, заменив мочу разбавленным кофе

В США наркоторговец через неделю после освобождения выдал кофе за свои анализы

В США получивший помилование наркоторговец вновь был задержан за попытку подделать анализ мочи, сообщает KCBD.

В 2016 году 30-летний Декуан Уиллард из округа Лаббок в Техасе получил срок за то, что был членом уличной банды и торговал кокаином. Мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы, но 46-й президент США Джо Байден смягчил ему наказание как осужденному за ненасильственное преступление, и в январе заключенный вышел на свободу, оставшись под судебным надзором.

Уже через неделю после освобождения Уилларда задержали по подозрению в нарушении условий испытательного срока. Он пришел в офис пробации и не смог самостоятельно сдать анализ на запрещенные вещества. Американец принес с собой пластиковый пакет с кофе, надеясь выдать его за свою мочу, но попался. Затем мужчина признал, что употреблял наркотики в тюрьме незадолго до выхода на свободу. Ему грозит до 9 месяцев тюрьмы.

Ранее в Сочи наркоторговец выкрал том уголовного дела, чтобы избежать наказания.