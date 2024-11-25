Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи наркоторговец выкрал том уголовного дела, чтобы избежать наказания

В Сочи обвиняемый в торговле наркотиками выкрал том уголовного дела

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Костромы, обвиняемый в торговле наркотиками в Сочи, выкрал том своего уголовного дела перед судом, чтобы избежать наказания. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Россиянин попался полицейским в Сочи, когда пытался сбыть крупную партию наркотиков, в отношении жителя Костромы было возбуждено уголовное дело. Когда обвиняемому дали ознакомиться с 14-ю томами материалов расследования, он незаметно украл один из них, решив, что если материалы будут не полными, то и судить его будет не за что.

План не удался, пропажу быстро обнаружили, выяснить, что стало с документами так и не удалось, а том уголовного дела был восстановлен. В итоге обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, за уничтожение документов россиянину придется выплатить штраф в размере 150 тыс рублей.

До этого сообщалось, что в Копейске 34-летний бездомный мужчина решил обокрасть квартиру, пробрался в нее и уснул. Пока он спал, в квартиру вернулись хозяева, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Вора задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.

Ранее вор украл из квартиры в Калининградской области телевизор и двух щенков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами