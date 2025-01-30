Стала известна причина технического сбоя в авиасообщении Бельгии

Причиной технического сбоя в системе управления полетами Бельгии стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения (Canac). Об этом сообщило издание Soir.

По данным издания, проблема связана с отказом радара Canac. Утверждается, что он был разбит. В связи с этим ни один самолет не мог приземлиться или взлететь в аэропортах Завентема, Антверпена, Остенде, Шарлеруа и Льежа.

30 января Управление гражданской авиации Бельгии временно закрыло национальное воздушное пространство из-за серьезного технического сбоя в системе управления полетами. По данным агентство Belga, сбой затронул работу бельгийского провайдера услуг управления воздушным движением Skeyes, что привело к полной остановке авиасообщения. Все самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Бельгии, были перенаправлены в соседние страны.

В январе также произошел сбой в компьютерной системе Федерального авиационного управления США, в результате которого в стране наблюдалась массовая задержка рейсов. Сообщалось, что российские авиадиспетчеры помогли экипажам транзитных самолетов во время этого сбоя.

Ранее авиаэксперты ответили на планы запустить Wi-Fi в российских самолетах.