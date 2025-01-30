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Воздушное пространство над Бельгией открывают после сбоя у диспетчеров

Soir: Бельгия постепенно открывает воздушное пространство после сбоя
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Depositphotos

Власти Бельгии начали постепенно открывать воздушное пространство после масштабного технического сбоя у диспетчерской службы. Об этом сообщило издание Soir.

«В 16:15 (18:15 по московскому времени. — «Газета.Ru») информационная система Skeyes заработала, и воздушное сообщение было заново постепенно запущено», — говорится в публикации.

Незадолго до этого информационное агентство Belga сообщало, что управление гражданской авиации Бельгии временно закрыло национальное воздушное пространство. Причиной тому стал серьезный технический сбой в системе управления полетами.

Как утверждает агентство, этот сбой затронул работу бельгийского провайдера услуг управления воздушным движением Skeyes. В результате это привело к полной остановке авиасообщения. Подробности о причине и масштабах сбоя на момент публикации материала не раскрывались.

В январе также произошел сбой в компьютерной системе Федерального авиационного управления США, в результате которого в стране наблюдалась массовая задержка рейсов. Сообщалось, что российские авиадиспетчеры помогли экипажам транзитных самолетов во время этого сбоя.

Ранее у самолета из Москвы в Ереван во время полета кончилось топливо.

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