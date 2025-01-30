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В Тамбовской области 13 женщин получали миллионы выплат на придуманных детей

В Тамбовской области нашли 13 женщин, придумавших себе детей ради выплат
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Depositphotos

В Тамбовской области поймали 13 женщин, которые с помощью фиктивных документов оформили выплаты от государства. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Одна из фигуранток в Москве познакомилась с женщиной, которая оформила ей фальшивое свидетельство о рождении девочки. Позже подозреваемая предоставила документ в профильные органы и получила выплаты.

Еще одна фигурантка в местном загсе заявила, что родила четвертого ребенка дома, после чего получила документы и помощь от государства.

Всего женщины якобы родили 12 девочек и одного мальчика. Всем подозреваемым в получении выплат от 27 до 44 лет.

«Более пяти миллионов рублей – такой ущерб причинили установленные правоохранителями фальшивые родительницы», – сообщается в публикации.

В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Из них трем уже назначили условные сроки.

Ранее 12 фигурантов дела о торговле детьми в Москве частично признали вину.

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