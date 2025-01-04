Груженая фура загорелась на ходу в Нижегородской области

Под Нижним Новгородом фура с обувью загорелась на ходу

В Кстове Нижегородской области большегрузная фура загорелась на ходу, сообщается в Telegram-канале областного управления МЧС.

«Огнем уничтожена кабина транспортного средства и частично перевозимый груз, обувь», — отмечается в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал, в ликвидации огня участвовали 12 пожарных и три единицы спецтехники, уточнили в ведомстве.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Ni Mash, видно, что аварийный автомобиль остановился под трубопроводом, проходящим на опорах над дорогой. Пожарные залили пеной кабину и часть полуприцепа, охваченного огнем.

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