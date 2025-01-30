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В Нальчике пьяный наркоман напал на 87-летнюю пенсионерку и забил ее

В Нальчике пьяного мужчину задержали за избиение 87-летней женщины
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Pexels

В Нальчике молодой человек стал фигурантом уголовного дела после нападения на 87-летнюю женщину. Об этом сообщает управление СК РФ по Кабардино-Балкарской республике.

Женщину обнаружили в сквере недалеко от улицы Ашурова, но спасти не смогли. Подозреваемым оказался 24-летний мужчина, который, по версии следствия, нанес пострадавшей удары ногами и руками.

Какого-либо мотива для проявления агрессии у молодого человека не было. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Фигурант признался в содеянном.

«Подозреваемый задержан, следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщается в публикации.

Сейчас сотрудники СК проводят мероприятия, которые помогут собрать доказательную базу.

Ранее екатеринбуржец жестоко избил женщину на дороге и попал на видео.

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