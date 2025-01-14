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В Госдуме назвали условие введения интегральной оценки знаний школьников

Депутат Пилипенко: интегральная оценка в школах увеличит нагрузку для детей
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Freepik.com

В российских школах действительно пора менять подход к проведению ЕГЭ, так как сегодня подготовка к нему стала основой самого обучения. Однако интегральная оценка знаний учащихся должна учитывать общую стратегию образования, заявила 360.ru член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Переход на такую систему увеличит нагрузку на учащихся, однако и подготовка к ЕГЭ не должна заменять собой обычную учебу, считает депутат. В любом случае важно, чтобы изменения подхода к ЕГЭ соответствовали школьной программе.

«Любой ребенок, находится ли он в сельской школе, в отдаленном регионе, или в Москве, тоже готовится к ЕГЭ в рамках той программы, которую преподают», — подчеркнула Пилипенко.

Если ребенок будет изучать все предметы в комплексе, то можно будет оценить общий уровень его знаний. Однако при этом в профильных классах делается акцент на определенных предметах, а значит нагрузка у детей вырастет.

Поэтому важно говорить в целом о стратегии образования — нацелена ли она на подготовку всесторонне развитого человека или поступление в вуз на четкой конкурентной основе, считает депутат. Она назвала еще одной угрозой коррупционную составляющую, призвав учесть все эти риски при изменении подхода к ЕГЭ.

Напомним, президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева заявила, что введение интегральной оценки в школах повысит качество образования. Она призвала оценивать результат школьника по всем дисциплинам, которые он освоил, а не только выбранным для сдачи ЕГЭ.

Ранее в Госдуме назвали главные преимущества ЕГЭ.

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