В Госдуме назвали главные преимущества ЕГЭ

Формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) имеет свои преимущества, например, позволяет проверить больше знаний, чем билетный экзамен. Об этом «Москве 24» на фоне идей об отмене ЕГЭ рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

По его словам, это дает возможность точнее оценить уровень образования школьников.

«Рассуждения же об отмене ЕГЭ живо напоминают мне желание разбить об стенку градусник при обнаружении, что он показывает 38 градусов. То есть в целом нужно менять не способы оценки, а способы обучения. Как — это отдельная тема. В общих чертах — следует вновь вернуть его к задаче формирования целостной картины мира и на этой основе понимания закономерностей», — отметил Вассерман.

Депутат отметил, что образование во всем мире, в том числе в России, сделало акцент на «зазубривании», от которого нужно избавляться. При этом ухудшение обучения произошло не из-за ЕГЭ, подчеркнул он.

Накануне глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия уже отказывается от ЕГЭ. По мнению депутата, на смену экзамена придет новый формат оценки знаний школьников. Он соединит преимущества ЕГЭ и сильные стороны систем образования России и СССР.

Ранее в Рособрнадзоре оценили возможность отмены ЕГЭ в ближайшие годы.