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В прокуратуре раскрыли подробности дела гендиректора «Фонбета»

Прокуратура: посредники в деле Анохина передали взятку в Красногорске 28 января
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Павел Бедняков/РИА Новости

Посредники дела генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина передали правоохранительным органам взятку в размере 10 млн рублей на заправке в Красногорске 28 января. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

По данным следствия, Анохин в декабре 2024 года хотел избежать уголовного преследования, в связи с чем решил дать взятку должностному лицу. Для этого он нашел посредников. В их роли выступили один из руководителей подразделений МВД Москвы и частный детектив.

В прокуратуре отметили, что посредники Анохина договорились передать взятку в размере 10 млн рублей. При этом они сообщили гендиректору «Фонбета», что для решения дела требуется 60 млн рублей.

«Далее, 28 января 2025 года денежные средства в сумме 10 млн рублей на автозаправке в г. Красногорск были переданы сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента», — говорится в сообщении.

О задержании Анохина стало известно 29 января. По предварительной информации, он передал представителю силовых структур взятку в 50 млн рублей. Получатель денег также задержан.

Ранее стало известно, что гендиректору «Фонбета» Анохину грозит до 15 лет за дачу взятки.

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