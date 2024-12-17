В Самаре подросток изрезал ножом школьницу из-за неудачной шутки

В Самаре перед судом предстанет юноша, который изрезал ножом 14-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в июле 2024 года. 16-летний юноша дважды ударил ножом свою 14-летнюю знакомую. Друзья пострадавшей вызвали ей скорую помощь, школьницу удалось спасти.

По данным kp.ru, подросток напал на девочку из-за ее неудачной шутки о дорогих часах нового приятеля. Подозреваемого в нападении удалось задержать.

В отношении юноши было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, подростку может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Чувашии задержали подростка, напавшего с ножом на сожителя матери. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Ранее в Тверской области мужчина с ножом ворвался в чужой дом и изувечил женщину.