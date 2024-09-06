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Севший в пшеничном поле самолет начали разбирать на запчасти

«Уральские авиалинии» начали разбирать на запчасти севший в поле Airbus A320

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Телеграм-канал «UralAirlines_Official»

Самолет «Уральских авиалиний», аварийно севший в пшеничном поле под Новосибирском почти год назад, начали разбирать на части. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Демонтаж Airbus A320 начался 5 сентября. Специалисты уже сняли часть обшивки фюзеляжа, вытащили кресла и увезли их на грузовиках.

В пресс-службе отметили, что некоторые детали воздушного судна находятся в летной годности и прошли тестирование. Однако их проверят повторно и в дальнейшем смогут использовать по назначению. Остальные детали, которые оказались повреждены, отремонтируют или утилизируют.

Работы по разбору самолета авиакомпания планирует завершить к декабрю этого года.

Сам инцидент случился 12 сентября 2023 года. Airbus-A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области из-за технических неполадок. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. После происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Росавиации решили искоренить практику посадок самолетов в поле.

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