Женщина, назвавшая себя внебрачной дочерью президента, пыталась похитить школьника

В Нижнем Тагиле женщина с психическими расстройствами приставала к детям на улице

Жительница Нижнего Тагила с психическими расстройствами пыталась похитить школьника. Об этом TagilCity.ru рассказала мать мальчика Евгения.

Неадекватная женщина подошла к ее сыну, когда тот шел в школу утром 13 января, назвала его «самым лучшим ребенком» и предложила деньги. Однако школьник проигнорировал приставания и продолжил путь. Тогда незнакомка пошла за ним, просила его подарить или показать ей дневник, настойчиво предлагая составить компанию. При этом женщина утверждала, что она является внебрачной дочерью президента.

Когда испуганный мальчик позвонил матери, подозрительная горожанка попыталась преследовать другого школьника, который тоже связался с родителями и убежал. Евгения вышла к сыну и заметила, что женщина ведет себя неадекватно. Она предложила ей присесть на скамейку и вызвала полицию, пока та, «как робот», продолжала повторять, что планирует увезти детей в лес и расправиться там с ними, также упомянув, что пришла по координатам из Вселенной.

Полицейские опросили тагильчанку и выяснили, что у нее имеются психические расстройства. Спецбригада скорой помощи доставила женщину в больницу. Ведется проверка.

Ранее неадекватный мужчина с топором пытался напасть на ребенка в российском регионе.