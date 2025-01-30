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Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» подала иск к Банку России

Художник-постановщик «Ежика в тумане» подала в суд на ЦБ из-за юбилейных монет
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Банк России

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала иск в суд на Банк России из-за нарушения авторских прав. Об этом пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

По данным пресс-службы, истец указала, что в 2024 году Центральный Банк выпустил в обращение три вида монет, посвященных «Ежику в тумане» из серии «Российская (советская) мультипликация».

Ярбусова считает, что регулятор нарушил ее авторские права и использовал результаты ее интеллектуальной деятельности без ее разрешения и без указания авторства.

Вопрос о принятии иска к производству Мещанского районного суда столицы не решен, отметили в пресс-службе.

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты 3 сентября 2024 года. Клиенты банков могли приобрести на выбор серебряную монету номиналом 3 рубля, монетку из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и монету из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Тираж монет из стали с никелевым покрытием составлял 850,0 тыс. штук, а из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150,0 тыс. штук.

Регулятор отмечал, что монеты являются законным средством наличного платежа в России.

Ранее против компании «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой подали иск из-за нарушения авторских прав.

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